Dr. House
Folge 9: Mutter aus heiterer Hölle
43 Min.Ab 12
Als eine junge Frau mit einem epileptischen Anfall zwischen U-Bahn-Gleise fällt, rettet Jack ihr das Leben. Doch der Held bricht daraufhin selbst zusammen. House nimmt sich des Falles an. Er ist überzeugt, dass Jacks Mut ein Symptom ist und macht sich mit seinem Team an die Diagnose. Im Ambulanzdienst macht House indes unverhofft Bekanntschaft mit Cuddys Mutter Arlene.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
