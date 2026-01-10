Dr. House
Folge 11: Spießrutenlauf
43 Min.Ab 12
Cuddy bringt ihre Mutter ins Krankenhaus: Arlene scheint Herzprobleme zu haben. House schafft es nicht lange, sich ihr gegenüber zusammenzureißen, denn er glaubt, dass die Mutter seiner Partnerin ein Hypochonder ist. Bald lehnt sie die Behandlung durch den zynischen Arzt ab. Doch dann verschlechtert sich Arlenes Zustand. Cuddy bittet House, heimlich weiter an dem Fall zu arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren