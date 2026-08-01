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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Auf Flirtkurs

JoynStaffel 1Folge 17vom 10.09.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 17: Auf Flirtkurs

48 Min.Folge vom 10.09.2026Ab 12

Roberto und Jamie bringen die Gruppe in Rage. Währenddessen checkt Sofia bei Coco und Charline ab, was Slei vor ihrem Einzug in der Villa so getrieben hat. Außerdem gibt es eine Verbannung bei den Girls und Sofia muss in den Raum der Wahrheit. Am Abend steht eine Bad-Girls-und-Bad-Boys-Party an. Nico will Charline zeigen, dass er es ernst meint, Slei hingegen flirtet beim Tanzen mit Julia, was Phillip gar nicht gefällt.

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