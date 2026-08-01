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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Ein Paar geht, ein neues entsteht

JoynStaffel 1Folge 18vom 11.09.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 18: Ein Paar geht, ein neues entsteht

46 Min.Folge vom 11.09.2026Ab 12

Während Tarek und Slei weiter um Sofia buhlen, zweifelt Charline an Nicos Gefühlen. Phillip hat hingegen stark mit seiner Eifersucht zu kämpfen. Im Streit mit Slei wird er handgreiflich und muss dafür die Konsequenzen tragen. Julia trifft daraufhin eine Entscheidung, die Jamie und Roberto völlig fertig macht.

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