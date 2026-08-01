Ein Paar geht, ein neues entstehtJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 18: Ein Paar geht, ein neues entsteht
46 Min.Folge vom 11.09.2026Ab 12
Während Tarek und Slei weiter um Sofia buhlen, zweifelt Charline an Nicos Gefühlen. Phillip hat hingegen stark mit seiner Eifersucht zu kämpfen. Im Streit mit Slei wird er handgreiflich und muss dafür die Konsequenzen tragen. Julia trifft daraufhin eine Entscheidung, die Jamie und Roberto völlig fertig macht.
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