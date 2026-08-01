Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 19: Wer einmal lügt
46 Min.Folge vom 18.09.2026Ab 12
Jamie und Roberto verbringen ein romantisches Date in einem Elefantenresort. Dort fasst sich Roberto ein Herz und fragt Jamie, ob sie seine Freundin sein möchte. Unterdessen will Nico Charline beweisen, wie ernst er es mit ihr meint. Nicos Befragung am Lügendetektor endet jedoch dramatisch und mit viel Streit. Sofia entscheidet sich gegen Tarek und für Slei. Sleis Aussagen im Raum der Wahrheit lassen sie jedoch an ihrer Wahl zweifeln.
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