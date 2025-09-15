Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Der Super-Stau
24 Min.
Es ist Herbst geworden, und die Familie Bundy scheint überraschenderweise recht glücklich zu sein - bis auf eine Ausnahme: Familienoberhaupt und Ernährer Al. Um sich ein wenig aufzumuntern, beschließt er, in Urlaub zu fahren - mit Familie. Aber es kommt anders, als er sich das ausgedacht hat. Doch nicht seine Familie verhagelt ihm den Urlaub, wie man vielleicht erwartet hätte: Die schrecklich nette Familie bleibt in Chicagos größtem Stau aller Zeiten stecken.
