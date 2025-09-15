Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Das Endspiel

Sony PicturesStaffel 5Folge 4
Folge 4: Das Endspiel

24 Min.

Al Bundy hat einen schlechten Tag beim Softball, und die "New Market Mallers" verlieren das vorletzte Spiel der Saison. Zwar schiebt Al die Schuld auf die Schiedsrichterin Marcy, doch Peggy und die Kinder sind sich einig: Al war einfach schlecht. Weil das Team das Endspiel unbedingt gewinnen will, wird Al aus der Mannschaft geworfen. Er wird durch den athletischen und attraktiven Sven Hunkstrom ersetzt. Klar, dass ein Sport-Ass wie Al Bundy dies nicht auf sich sitzen lässt.

Sony Pictures
