Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Ein Küken verlässt das Nest
24 Min.Ab 12
Al Bundy verbietet seiner Tochter Kelly, was ihrer Meinung nach Menschenrecht ist: Sie darf ihren Freund nicht bei sich übernachten lassen. Nun hat Kelly endlich die Nase voll - höchste Zeit, eine eigene Wohnung zu nehmen. Obwohl sie nur 246 Dollar besitzt, hat Kelly im Nu eine Wohnung gefunden. Eine überaus luxuriöse noch dazu, und das macht Al misstrauisch. Er besucht seine Tochter - und da taucht ein älterer Herr mit einem Blumenstrauß auf. Al dreht durch und schlägt zu.
