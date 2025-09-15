Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Der Nachtwächter
23 Min.
Das Schuhgeschäft wird renoviert. Al ist vorübergehend arbeitslos, und das wirkt sich auch auf seine Ernährung aus: Als es im Hause Bundy zum Mittagessen nur noch Eiswürfel gibt, besorgt Bud seinem Vater eine Stelle als Nachtwächter an der Polk Highschool. Als es einem Dieb gelingt, den Meisterschaftspokal aus der Schule zu klauen, wird Al gefeuert. Er macht sich auf die Suche nach dem Pokal - und steht plötzlich seinem ärgsten Rivalen aus dem ehemaligen Schulteam gegenüber.
