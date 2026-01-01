Es liegt mir auf der Zunge ...Jetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Es liegt mir auf der Zunge ...
24 Min.
Al Bundy hört auf dem Nachhauseweg im Autoradio ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Es handelt sich um einen Song aus seiner Jugendzeit. Weil ihm der Titel nicht mehr einfällt und der Radiomoderator den Song nicht ansagt, muss Al auf andere Weise versuchen, an die Scheibe zu kommen. Währenddessen hat Töchterchen Kelly wieder einmal einen neuen Jungen aufgegabelt. Vater Al stellt auf seine Weise sicher, dass Vinnie Kelly nicht anrührt - mit einer handfesten Drohung.
