Staffel 5Folge 14
24 Min.Ab 6

Peggy ist auf Verwandtenbesuch, und so ist der arme Buck der Gnade von Al und den Kindern ausgeliefert. Um dem Tod durch Verhungern zu entgehen, beginnt der Hund, einige Restaurants abzugrasen. Dabei lernt er den weiblichen Straßenköter Lola kennen. Lola ist nahe daran, sich umzubringen. Buck bewahrt Lola vor dem Selbstmord und nimmt sie mit nach Hause. Das hätte er besser unterlassen: Während Lola zum Liebling aller wird, vernachlässigt man ihn schlimmer als zuvor.

