Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Al und die Außerirdischen

Sony PicturesStaffel 5Folge 7
Al und die Außerirdischen

Al und die AußerirdischenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 7: Al und die Außerirdischen

24 Min.

Al wird von mysteriösen Wesen aufgesucht, die ins Schlafzimmer einsteigen und seine schmutzigen Socken klauen. Natürlich glaubt ihm seine Familie kein Wort. Weil es für den Nachweis außerirdischer Existenz auf der Erde eine Million Dollar gibt, installiert Al Kameras im Schlafzimmer. Tatsächlich kommen die Außerirdischen erneut, sammeln seine gebrauchten Socken ein und posieren gut gelaunt für Fotos. Zu dumm, dass der Film beim Entwickeln versehentlich belichtet wird ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen