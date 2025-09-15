Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Der Pate
24 Min.
Kellys neuer Freund Harry ist 41 Jahre alt, verheiratet und ein einflussreicher Politiker. Peggy und Al finden, dass ein zukünftiger Bürgermeister der Familienchronik nicht schaden könnte, und ermuntern deshalb Kelly, alles zu tun, was Harry gefällt. Durch seine guten Beziehungen avanciert Al bald zum "Paten" der Nachbarschaft. Wenig später winkt dann auch ein großes Geschäft: Al will die Politessen der Stadt mit neuem Schuhwerk ausrüsten. Er kauft 10.000 Paar Schuhe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick