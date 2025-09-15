Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Mein Klo ist meine Burg
23 Min.
Eigentlich sollte Peggy Lebensmittel einkaufen - stattdessen hat sie sich in einer Schule für Innenarchitektur eingeschrieben. Ihr Ziel: ein schöneres Heim. Als erste Hausaufgabe renoviert Peggy gegen Als erbitterten Widerstand dessen Klo. Weil sie ihre Mitschüler zur Beurteilung erwartet, soll Al das Klo der nächsten Tankstelle aufsuchen. Doch er ist überzeugt, dass sein Klo seine Burg ist. Indem er Peggys Mitschüler aus dem Haus jagt, erobert er es zurück.
