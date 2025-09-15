Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Ende gut, alles gut
23 Min.
Al muss sich entscheiden: Soll er sein letztes Geld Bud geben, der als "Top Teen" beim Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeladen ist, oder soll er Kelly ein neues Kleid kaufen, damit sie sich als "Miss Weenie Tot" bewerben kann? Im Falle ihres Sieges bekäme die Familie einen Jahresbedarf an Weenie Tots, Als Lieblingsspeise - und das gibt schließlich den Ausschlag. Kelly bekommt den Job, doch Peggy sorgt wieder einmal dafür, dass es nichts wird mit der Verpflegung.
