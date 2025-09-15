Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Her mit den reichen Mädchen
23 Min.
Vinnie hat sich von einer Boxkarriere viel versprochen, doch die Laufbahn im Ring ist schnell zu Ende. Darunter muss auch Al Bundy leiden, der seinen Fernseher auf Vinnie gesetzt hat - und nun ohne auskommen muss. Er rät Vinnie, lieber reich zu heiraten und keine Karriere als Profiboxer anzustreben. Auf einer Wohltätigkeitsparty suchen Vinnie und sein Vater Charlie nach einer passenden Frau. Tatsächlich scheint eine der anwesenden Damen Interesse zu haben ...
