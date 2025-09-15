Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Der millionste Besucher (2)
23 Min.Ab 12
Weil Al Bundy seine Nachbarin Marcy im Supermarkt einfach beiseite gedrängt hat, lässt sich nicht ganz genau bestimmen, wer nun der millionste Kunde ist: Al oder Marcy. Der Manager des Einkaufstempels schlägt einen Wettbewerb zwischen den Bundys und den D'Arcys vor. Die Aufgabe sieht vor, Lebensmittel im Wert von 1.000 Dollar zusammenzutragen. Wer dies am schnellsten schafft, hat gewonnen. Im Supermarkt beginnt ein gnadenloser Kampf zwischen den Nachbarn.
