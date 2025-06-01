Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Besessen

WarnerStaffel 2Folge 11
Besessen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 11: Besessen

42 Min.Ab 12

Kurz nachdem die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet worden sind, schlägt die 17-jährige Lisa plötzlich die Augen auf und schreit Abschusscodes für Raketen heraus. Dann spricht sie Russisch. Walter vermutet, dass das Mädchen von einem Geist besessen ist. Der Navy-Bootsmann Andrew Rusk ist kürzlich durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen und Lisa wiederholt ständig den Kosenamen, den er seiner Frau gegeben hat ...

