Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 2: Objekt der Begierde
42 Min.Ab 16
Nach Olivias Unfall, bei dem sie eine Stunde aus ihrem Auto verschwunden war, um dann plötzlich durch die Windschutzscheibe zu fliegen, versucht Peter, ähnliche Fälle plötzlichen Verschwindens zu finden. Er stößt auf sechs Vermisste in Pennsylvania. Relativ schnell fällt der Verdacht auf Andre Hughes, der vor 17 Jahren bei der Geburt seines Sohnes seine Frau und das Baby verloren hat. Walter findet heraus, dass Hughes das Kind im Mutterleib in einen Mutanten verwandelt hat ...
