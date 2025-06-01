Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Objekt der Begierde

WarnerStaffel 2Folge 2
Objekt der Begierde

Objekt der BegierdeJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 2: Objekt der Begierde

42 Min.Ab 16

Nach Olivias Unfall, bei dem sie eine Stunde aus ihrem Auto verschwunden war, um dann plötzlich durch die Windschutzscheibe zu fliegen, versucht Peter, ähnliche Fälle plötzlichen Verschwindens zu finden. Er stößt auf sechs Vermisste in Pennsylvania. Relativ schnell fällt der Verdacht auf Andre Hughes, der vor 17 Jahren bei der Geburt seines Sohnes seine Frau und das Baby verloren hat. Walter findet heraus, dass Hughes das Kind im Mutterleib in einen Mutanten verwandelt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen