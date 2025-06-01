Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 9: Snakeheads
42 Min.Ab 16
Ein Schiff läuft vor Boston auf Grund. An Bord sind Chinesen, die auf schreckliche Art gestorben sind: Ein parasitärer Wurm hat in ihnen gelebt und sich den Weg ins Freie gebahnt. Wie sich herausstellt, wird die Lymphdrüse des Wurms als Wundermittel eines verrückten chinesischen Arztes gegen jedwede Immunschwäche verwendet. Das Fringe-Team findet über einen dieser Patienten die Hinterleute, eine chinesische Menschenschmugglerbande ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick