Fringe - Grenzfälle des FBI

Jacksonville

WarnerStaffel 2Folge 15
Jacksonville

JacksonvilleJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 15: Jacksonville

42 Min.Ab 12

In New York sorgen merkwürdige Erdstöße für Unruhe bei den Menschen. In einem Bürohaus wackeln plötzlich die Wände und es gibt nur einen Überlebenden. Der ist allerdings aus mehreren Menschen zusammengesetzt und stirbt kurz darauf. Walter stellt fest, dass er aus der Parallelwelt stammt, vor der Bell Olivia einst gewarnt hatte. Auch das Bürohaus kam von dort. Walter sagt voraus, dass demnächst ein Haus mit gleicher Masse aus dieser in die andere Welt hinübergezogen werden wird.

