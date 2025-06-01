Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Mann von der anderen Seite

WarnerStaffel 2Folge 19
Folge 19: Der Mann von der anderen Seite

42 Min.Ab 12

Walter ringt mit sich, ob er Peter dessen wahre Herkunft verraten soll. Als wieder Gestaltwandler auftauchen, wird das Team erneut zu Ermittlungen geschickt. Walter findet den Embryo eines "Soldaten" aus der anderen Welt - er ist halb Mensch, halb Maschine und kann jede beliebige Gestalt annehmen. Nachdem Walter die kryptischen Informationen des Embryos entschlüsselt hat, wird klar, dass Newton etwas vorhat ...

