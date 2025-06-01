Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Rückkehr

WarnerStaffel 2Folge 1
Rückkehr

RückkehrJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 1: Rückkehr

42 Min.Ab 12

Olivia muss ins Krankenhaus gebracht werden, da sie bei der Rückkehr aus der anderen Realität schwer verletzt wurde. Bald stellt sich heraus, dass ein Gestaltenwandler hinter ihr her ist, der sie befragen und anschließend töten soll. Wenig später bekommt die Fringe Division Verstärkung von der FBI-Agentin Amy Jessup, die sich um Olivias Sicherheit kümmert. Indessen reist Broyles nach Washington D.C., um eine Stilllegung der Fringe Division zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen