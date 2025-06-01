Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 20: Brown Betty
42 Min.Ab 12
Nach Peters Verschwinden ist Walter am Boden zerstört und raucht Marihuana, um sich abzulenken. Als er auf Olivias Nichte aufpasst, erzählt er Ella eine Geschichte. Darin sucht die von der Liebe enttäuschte Olivia den verschwundenen Peter und begegnet dem Erfinder Walter Bishop, der behauptet, dass Peter sein gläsernes Herz gestohlen hat ... Ella gefällt der traurige Schluss nicht, sie will ein Happy End!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick