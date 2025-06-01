Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 8: August
42 Min.Ab 12
Kurz bevor sie nach Rom fliegen will wird Christine Hollis von einem der glatzköpfigen Beobachter entführt. Olivia und ihr Team sichten Bilder einer Überwachungskamera und vermuten, es handle sich um den schon bekannten September - den Beobachter, der seinerzeit Walter und Peter vor dem sicheren Tod gerettet hat. Doch sie werden eines Besseren belehrt: Der Entführer von Christine ist ein Beobachter namens August. Er hat die Frau schon seit ihrer Kindheit im Auge ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick