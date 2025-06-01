Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

WarnerStaffel 2Folge 17
Folge 17: Die Bürde

42 Min.Ab 12

Olivia will Peter unbedingt verraten, dass er aus einem anderen Universum stammt, doch Walter ist davon gar nicht begeistert. Eine rätselhafte Todesserie beschäftigt das Team: Mehrere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreitenden Tumoren, die anscheinend durch einen Handabdruck auf dem Körper der Opfer entstanden sind. Die Toten haben etwas gemeinsam - sie haben als Kinder an einer Versuchsreihe teilgenommen ...

Warner
