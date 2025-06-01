Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 18: Die weiße Tulpe
42 Min.Ab 12
Walter will Peter einen Brief schreiben, um ihm darin die Wahrheit über seine Herkunft zu verraten. Doch das Team gerät in eine Zeitschleife, weil der geniale Wissenschaftler Alistair Peck versucht, seine Verlobte, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, zurückzuholen. Eine falsche Berechnung Pecks führt dazu, dass bei jedem seiner Zeitsprünge der Umgebung sämtliche Energie entzogen wird - mit verheerenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick