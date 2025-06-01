Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Die weiße Tulpe

WarnerStaffel 2Folge 18
Die weiße Tulpe

Die weiße TulpeJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 18: Die weiße Tulpe

42 Min.Ab 12

Walter will Peter einen Brief schreiben, um ihm darin die Wahrheit über seine Herkunft zu verraten. Doch das Team gerät in eine Zeitschleife, weil der geniale Wissenschaftler Alistair Peck versucht, seine Verlobte, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, zurückzuholen. Eine falsche Berechnung Pecks führt dazu, dass bei jedem seiner Zeitsprünge der Umgebung sämtliche Energie entzogen wird - mit verheerenden Folgen ...

