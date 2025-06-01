Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 10: Die Tür
42 Min.Ab 12
Drei Patienten aus verschiedenen Nervenkliniken, die an Zwangsvorstellungen gelitten haben, sind nach dem Besuch von zwei geheimnisvollen Männern plötzlich wieder gesund. Die Männer haben, ohne dass die Kranken es gemerkt haben oder sich daran erinnern würden, Gewebe aus deren Gehirnen entfernt. Wie sich herausstellt, handelte es sich um Fremdgewebe, das Auslöser der Wahnvorstellungen war. Peter und Olivia stellen fest, dass das Hirngewebe von Walter stammt ...
