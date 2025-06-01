Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 13: Das Grauen aus der Tiefe
42 Min.Ab 12
Ein Holländer betritt das Büro einer Firma, die in der Ölbranche tätig ist. Plötzlich stürzt er zu Boden, spuckt Blut und stirbt. Von diesem seltsamen Todesfall alarmiert, kommen Peter und Olivia in die Firma, um Informationen zu sammeln. Bald wird klar, dass von dem Toten ein gefährlicher Krankheitserreger auf andere Menschen übergesprungen ist und eine Epidemie auszubrechen droht. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
