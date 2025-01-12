Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das LebensprojektJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 1: Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das Lebensprojekt
49 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Wie lebt man in einer 400 Jahre alten Dorfschule? Was bewegt einen Mann, 60 Jahre lang an einem Haus mitten im Wald zu bauen? Und warum verzichtet eine Familie am Lago Maggiore komplett auf Fenster? "Galileo X-Plorer" reist nach Japan, die USA, Spanien und in die Schweiz, um diese außergewöhnlichen Geschichten zu erzählen.
