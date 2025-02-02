Leben am Limit: Grenzübergang Nordkorea & Neu-DelhiJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 3: Leben am Limit: Grenzübergang Nordkorea & Neu-Delhi
52 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Wie lebt es sich an Orten, die ständig in den Schlagzeilen sind? Die "X-Plorer"-Reporter Christoph Karrasch und Harro Füllgrabe begeben sich auf eine Reise zu zwei Extremen unserer Welt. An der hochgesicherten Grenze zwischen Nord- und Südkorea trifft Christoph auf Menschen, die trotz jahrzehntelanger Spannungen ihre Heimat nicht aufgeben wollen. In Neu-Delhi kämpft sich Harro durch eine der am stärksten verschmutzten Städte der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick