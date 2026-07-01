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Gilmore Girls

Alles auf Anfang

WarnerStaffel 1Folge 1vom 01.07.2026
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Gilmore Girls

Folge 1: Alles auf Anfang

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Lorelai lebt mit ihrer 16-jährigen Rochter Rory in der Kleinstadt Stars Hollow, wo sie als Hotelmanagerin arbeitet. Als Rory die Mitteilung bekommt, dass sie an der exklusiven Privatschule Chilton ihren Abschluss machen darf, ist der Jubel groß. Doch wie sollen die Damen für die hohen Schulgebühren aufkommen? Lorelai springt über ihren Schatten und meldet sich bei ihren wohlhabenden Eltern, zu denen sie lange keinen Kontakt hatte.

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