Gilmore Girls
Folge 3: Familie mit Handicap
41 Min.Folge vom 01.07.2026
Großmutter Emily findet, dass man mit der Sportart Golf an der Chilton-Schule sicher nichts falsch machen kann und verdonnert ihren Mann dazu, Rory die Grundlagen des Spiels beizubringen. Die Freude hält sich sowohl bei Opa als auch bei Enkelin sehr in Grenzen. Unterdessen organisiert Lorelai im Hotel gleich zwei Hochzeiten - die zickigen Bräute gehen ihr mächtig auf den Keks.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick