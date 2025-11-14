Gilmore Girls
Folge 9: Kopfüber in die Nacht
43 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6
Rory hat überhaupt keine Lust auf den anstehenden Schulball zu gehen. Da Dean sie aber begleiten wird, gibt sie sich einen Ruck und lässt sich auf die Veranstaltung mit all ihren verhassten Klassenkameraden ein. Als der arrogante Tristan Rory ständig belästigt, geht Dean dazwischen und die Situation eskaliert. Nach dem anstrengenden Abend schleichen sich Rory und Dean davon und landen an einem außergewöhnlichen Ort.
