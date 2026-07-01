Gilmore Girls
Folge 16: Chaos der Gefühle
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Dean zum Dreimonatigen mit Rory ein Abendessen in einem feinen Restaurant organisiert. Da es an einem Freitagabend stattfindet, fehlt Rory bei dem wöchentlichen Abendessen mit ihren Großeltern. Emily versucht sich indes als Kupplerin und lädt Chase, den Sohn einer Freundin, zum Dinner ein - in der Hoffnung, dass er Lorelai gefällt.
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