Gilmore Girls
Folge 7: Ein Kuss mit Folgen
43 Min.Folge vom 20.04.2026
Der Besuch in dem Laden, wo Rorys Schwarm Dean arbeitet, verläuft anders als gedacht. Nach einer kurzen Unterhaltung gibt Dean dem verwirrten Mädchen einen Kuss. Schnell macht das Ereignis die Runde und schließlich erfährt sogar Lorelai von dem kleinen Abenteuer ihrer Tochter. Ein wenig eifersüchtig heckt Lorelai jedoch einen Plan aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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