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Gilmore Girls

Ein Kuss mit Folgen

sixxStaffel 1Folge 7vom 20.04.2026
Ein Kuss mit Folgen

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Folge 7: Ein Kuss mit Folgen

43 Min.Folge vom 20.04.2026

Der Besuch in dem Laden, wo Rorys Schwarm Dean arbeitet, verläuft anders als gedacht. Nach einer kurzen Unterhaltung gibt Dean dem verwirrten Mädchen einen Kuss. Schnell macht das Ereignis die Runde und schließlich erfährt sogar Lorelai von dem kleinen Abenteuer ihrer Tochter. Ein wenig eifersüchtig heckt Lorelai jedoch einen Plan aus ...

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