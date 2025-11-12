Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 5vom 12.11.2025
41 Min.Folge vom 12.11.2025

Lorelai hat Rorys Lehrer Max den Kopf verdreht und er bittet sie um eine Verabredung. Lorelai ist zunächst skeptisch, da sie Konsequenzen für ihre Tochter fürchtet. Unterdessen stirbt der Kater der Nachbarn und es wird eine Totenwache für das geliebte Tier organisiert. Alle Nachbarn sind versammelt und Lorelai staunt nicht schlecht, als plötzlich auch Max auftaucht.

