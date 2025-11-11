Mit Pauken und TrompetenJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 4: Mit Pauken und Trompeten
43 Min.Folge vom 11.11.2025
Während Rory an ihrer alten Schule überragend gute Noten geschrieben hatte, läuft es an der Chilton nicht ganz so glatt. Viel Lernstoff und noch mehr Druck verschaffen Rory eine Vier in der Klassenarbeit. Sie schämt sich dafür so sehr, dass sie selbst ihrer Mutter die Note verheimlicht. In der Zwischenzeit lernt Lorelai beim Elternabend den sympathischen Lehrer Max kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick