sixxStaffel 1Folge 2vom 10.11.2025
42 Min.Folge vom 10.11.2025

Was für Tag! Während Lorelai verschläft und im Büro des Direktors der Chilton Schule eine schräge Figur macht, muss sich Rory mit ihren neuen Mitschülern auseinandersetzen, die ihr nicht besonders wohlgesonnen sind. Rorys Großmutter hat bereits einige Ideen, wie ihre Enkeltochter auf der Beliebtheitsskala nach oben klettern kann ...

