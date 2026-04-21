Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Schneechaos

sixxStaffel 1Folge 8vom 21.04.2026
Schneechaos

SchneechaosJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 8: Schneechaos

43 Min.Folge vom 21.04.2026

Stars Hollow und Umgebung versinken im Schnee. Das hat zur Folge, dass Lorelai nicht zum obligatorischen Freitagsdinner in Hartford erscheinen kann - sie ist von der Außenwelt abgeschnitten. Lediglich Rory speist mit ihren Großeltern und muss aufgrund der Witterung auch dort übernachten. Unterdessen erlebt Lorelai in Stars Hollow unterhaltsame Stunden mit Max, bis plötzlich Lane vor der Tür steht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen