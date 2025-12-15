Hawaii Five-0
Folge 10: Allein
42 Min.Ab 16
Drei Morde an drei verschiedenen Orten und immer wird der Anschein erweckt, es handele sich um unglückliche Unfälle. Die Five-O-Agenten sind sich aber sicher: Auf Hawaii treibt ein niederträchtiger Serienkiller sein Unwesen. Derweil begibt sich Adam auf eine gefährliche Operation und versucht im Alleingang, seine Freundin aus den Fängen ihrer Entführer zu befreien ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren