Hawaii Five-0
Folge 8: Mit Rat und Tat
42 Min.Ab 16
Grovers Nichte, eine aufstrebende Basketballspielerin, ist zu Besuch, um ihre Karriere voranzutreiben. Als guter Onkel lässt Grover seine Beziehungen spielen und organisiert ihr einen Termin mit Basketballstar Metta World Piece. Derweil steht das Five-O-Team vor einem neuen Fall: Ein verletzter Mann wurde im Dschungel gefunden und sollte per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Doch ehe ihm geholfen werden kann, tötet er die Rettungssanitäter und flüchtet.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren