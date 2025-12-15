Hawaii Five-0
Folge 2: Auf Biegen und Brechen
40 Min.Ab 16
Auf dem Rückweg von einem Surfausflug erwartet Tani und Junior ein schreckliches Bild: Menschen kämpfen in einem eingestürzten Tunnel um ihr Leben und versuchen, sich aus den Trümmern zu befreien. Die beiden Agenten eilen den Verletzten unverzüglich zur Hilfe und entdecken dabei einen leeren Gefangenentransport. Doch noch ehe sie bemerken, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, fliegt eine Bombe in die Luft und versperrt sämtliche Ausgänge ...
