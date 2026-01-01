Hawaii Five-0
Folge 11: Dunkle Wolken
39 Min.Ab 16
Adams Armbanduhr wird an einem Tatort gefunden. Das rückt ihn in ein sehr verdächtiges Licht, doch anstatt sich dazu zu äußern, schmeißt er abrupt seinen Job hin. Außerdem muss das Five-O-Team an einem neuen Fall arbeiten, denn ein Sight-Seeing-Hubschrauber voller Touristen stürzt ab. Laut Zeugenaussagen sei dieser plötzlich explodiert, allerdings zeigt ein Einschussloch an einem Trümmerteil der Maschine, dass sie von außen beschossen worden sein muss ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Copyrights:© CBS International Television
