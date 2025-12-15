Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 10 Folge 12
Folge 12: Anruf mit Folgen

40 Min. Ab 16

Die Suche nach Dayu Mei führt das Team in ein Hotel, in dem sie eine ihrer Kontaktpersonen ausfindig machen möchte. Dort treffen die Agenten auch auf zwei Privatdetektive, die den Auftrag haben, die Zielperson der Five-O-Agenten zu beschatten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Spione wichtiges Hintergrundwissen besitzen und eine große Hilfe darstellen könnten ...

