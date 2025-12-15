Hawaii Five-0
Folge 16: Das Geständnis
42 Min.Ab 16
Das Außenministerium zieht das Five-O-Team zu Rate, um ein geopolitisches Desaster zu vermeiden: Die amerikanische Staatsbürgerin Lorena Massey hat nämlich gestanden, ihren Ehemann, einen hochrangigen Diplomaten vom thailändischen Konsulat, getötet zu haben. Was war ihr Motiv und wie geht es mit den Beziehungen zwischen den Ländern weiter? Derweil geraten Tani und Noelani mitten in einen bewaffneten Raubüberfall, der von einem kriminellen Paar begangen wird.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
