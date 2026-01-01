Hawaii Five-0
Folge 18: Beweisstücke
42 Min.Ab 16
Adams vermeintliches Doppelleben wird aufgedeckt: Wochenlang versuchte er, die Mafia-Organisation der Yakuza von innen heraus zu zerschlagen. Nun liegen ihm handfeste Beweise vor, mit denen er den kriminellen Machenschaften rund um seinen Erzrivalen Kenji Higashi einen Riegel vorschieben kann. Das soll aber nicht der einzige Fall sein, der das Team auf Trab hält: Ein Frachter wurde kurz vor der Küste überfallen. Ob es den Beamten gelingt, die Geiseln rechtzeitig zu befreien?
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
