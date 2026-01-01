Hawaii Five-0
Folge 19: Goldrausch
42 Min.Ab 16
Die Leiche eines niedergeschossenen Ranchers ruft die Five-O-Agenten auf den Plan: Offenbar hatte das Opfer kurz vor seiner Ermordung einen geheimnisvollen Fund gemacht. Hat dieser ihm letztendlich das Leben gekostet? Unterdessen erhält Quinn einen besorgniserregenden Anruf ihrer einstigen Stieftochter, die sich Sorgen um ihren verschwundenen Vater macht ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
16
Copyrights:© CBS International Television
