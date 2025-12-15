Hawaii Five-0
Folge 6: Nicht zu bremsen
42 Min.Ab 16
Das Five-O-Team steht vor einem außergewöhnlichen Fall: Drogendealer nutzen neue Wege des Drogenschmuggels und transportieren ihre Ware via eines selbstfahrenden Fahrzeugs. Jetzt gilt es in erster Linie herauszufinden, wie die Kriminellen an den Code gelangt sind. Tani und Quinn zeigen indessen den beiden Influencern Scooter und Skeez, die für das HPD ein Rekrutierungsvideo drehen sollen, das Spektrum ihrer Arbeit ...
Hawaii Five-0
