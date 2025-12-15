Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Nicht zu bremsen

Staffel 10Folge 6
Nicht zu bremsen

Nicht zu bremsenJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 6: Nicht zu bremsen

42 Min.Ab 16

Das Five-O-Team steht vor einem außergewöhnlichen Fall: Drogendealer nutzen neue Wege des Drogenschmuggels und transportieren ihre Ware via eines selbstfahrenden Fahrzeugs. Jetzt gilt es in erster Linie herauszufinden, wie die Kriminellen an den Code gelangt sind. Tani und Quinn zeigen indessen den beiden Influencern Scooter und Skeez, die für das HPD ein Rekrutierungsvideo drehen sollen, das Spektrum ihrer Arbeit ...

