Hawaii Five-0

Unfreiwillig

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 15
Unfreiwillig

UnfreiwilligJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 15: Unfreiwillig

42 Min.Ab 12

Die Five-O-Mitglieder sind ihrem Kollegen Adam gegenüber misstrauisch: Nach einem Schicksalsschlag hat dieser nämlich gekündigt, ist für eine geraume Zeit verschwunden, um dann wieder zu seinem alten Job zurückzukehren. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass er mit dem Verbrechersyndikat der Yakuza unter einer Decke stecken könnte. Als auch noch Grovers Nichte Siobhan von einem Undercover-Mitglied der Verbrecherbande entführt wird, ist das Team in höchster Alarmbereitschaft.

